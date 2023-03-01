РФ обстріляла Донеччину, Полтавщину та Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та ферма

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Вдень армія РФ тричі обстріляла район Нікопольщини та Нікополь з важкої артилерії, пошкоджена будівля фермерського господарства у Марганецькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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«Загинуло 8 свійських тварин, ще 5 поранено», — зазначив голова ДОР.

Окрім того, в громаді пошкоджено два приватних будинка та три господарські споруди. Минулося без постраждалих.

Також ввечорі армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі.

«Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», — повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Крім цього росіяни обстріляли школу та будинки у Часовому Яру на Донеччині.

«Місто зазнало обстрілу сьогодні вдень. Окрім школи, пошкодження отримали 3 житлові будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих», — розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

🔻 1 березня військові РФ обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, постраждала дитина та два мирних жителя.

🔻28 лютого РФ завдала 1 ракетного та 2 авіаційних ударів по території України.

🔻 28 лютого РФ обстріляла Херсонщину, п'ять людей загинули і ще 7 — зазнали поранень.

🔻 28 лютого о 14 годині було відомо про 4 загиблих та 5 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини.