РФ обстріляла Донеччину, Полтавщину та Дніпропетровщину, пошкоджені будинки та ферма
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Вдень армія РФ тричі обстріляла район Нікопольщини та Нікополь з важкої артилерії, пошкоджена будівля фермерського господарства у Марганецькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
«Загинуло 8 свійських тварин, ще 5 поранено», — зазначив голова ДОР.
Окрім того, в громаді пошкоджено два приватних будинка та три господарські споруди. Минулося без постраждалих.
Також ввечорі армія РФ здійснила ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі.
«Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», — повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Крім цього росіяни обстріляли школу та будинки у Часовому Яру на Донеччині.
«Місто зазнало обстрілу сьогодні вдень. Окрім школи, пошкодження отримали 3 житлові будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих», — розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
🔻 1 березня військові РФ обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, постраждала дитина та два мирних жителя.
🔻28 лютого РФ завдала 1 ракетного та 2 авіаційних ударів по території України.
🔻 28 лютого РФ обстріляла Херсонщину, п'ять людей загинули і ще 7 — зазнали поранень.
🔻 28 лютого о 14 годині було відомо про 4 загиблих та 5 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини.