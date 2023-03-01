Співробітництво з ФСБ РФ: ексочільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді

Колаборанти

Колишньому начальнику Головного управління Нацполіції у Вінницькій області повідомлено про підозру у державній зраді. 1 березня 2023 року.

Колишній правоохоронець, після 24 лютого 2022 року, особисто розробив та надіслав куратору план проведення диверсійної роботи на території України, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, експоліцейський, у 2018 році, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, надавав куратору з ФСБ РФ інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані для ведення підривної діяльності проти України.

«Встановлено передачу інформації про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних Сил, спецслужб та правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами. Також слідством встановлена співпраця підозрюваного з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії "Партія Шарія"», — йдеться у повідомлені.

Ексочільнику поліції повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

🔻 27 лютого СБУ затримала очільників катівні, яку РФ облаштувала під час окупації Херсона.

🔻 27 лютого СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ.

🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.

🔻 17 лютого експравоохоронцю, який забезпечував залізничне сполучення РФ з Кримом повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).