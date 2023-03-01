США запровадили санкції проти компаній, які фінансували уряд КНДР

Санкції США

Ракети під час військового параду в Пхеньяні, Північна Корея, квітень 2017

Йдеться про три організації та двох осіб, які незаконно отримували доходи для підтримки уряду Північної Кореї, повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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Зокрема, обмеження запровадили проти торговельних корпорацій Chilsong та Korea Paekho Trading Corporation, які контролюються режимом КНДР.

«Уряд Північної Кореї використовує такі торгові компанії для заробітку іноземної валюти, збору розвідданих і надання статусу прикриття розвідникам», — йдеться у повідомленні.

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Також під санкції потрапили компанія Congo Aconde SARL та її два засновників — вихідців з КНДР, які працюють у Демократичній Республіці Конго та фінансують Трудову партію КНДР. За даними OFAC, ці особи також підтримують ракетно-ядерні програми КНДР.

«Незаконна зброя масового знищення та програми балістичних ракет КНДР загрожують міжнародній безпеці та регіональній стабільності», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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