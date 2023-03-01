Загроза провакацій

Сили оборони України на кордоні з Молдовою готові адекватно реагувати на ймовірність загроз від РФ з території Придністров’я, але наразі ситуація там «не критична», повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«Наразі вони (загрози — ред.) не критичні. Ми говоримо про вірогідну активність диверсійно-розвідувальних груп, або якихось провокацій типу обстрілу державного кордону — вони не виключені. Ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону не спостерігається», — зазначила Гуменюк.

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Вона додала, що сили, які зосереджені від РФ на ділянці Придністров’я, не є критичними настільки, щоб відкрити другий фронт.

«Їм все одно буде потрібна підтримка, а географічно вони її отримати не можуть. Саме тому ми спостерігаємо за тим, що зараз працюють більше інформаційно психологічні операції в Молдові, де намагаються розхитувати соціально-політичний устрій», — зауважила Гуменюк.

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1 березня в МЗС РФ заявили, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я «з використанням радіоактивних матеріалів». У Міністерстві закордонних справ України цю інформацію назвали фейком.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023

«Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічний матеріал для «провокації», є фейковою новиною. Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не дайте ввести себе в оману за допомогою підручника російської пропаганди. росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують», — написав речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter.

🔻 1 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Україна посилила контроль кордону з Молдовою у районі Придністров’я, де можуть бути провакації з боку РФ.

🔻 28 лютого столицю Молдови охопили протести під час яких відбувались сутички з поліцією та перекриття доріг. Про антиурядові акції напередодні оголосила проросійська партія «Шор».

🔻 27 лютого з Молдови вислали двох іноземців, яких підозрюють у підривній діяльності.

🔻 23 лютого у Молдові виявили громадян, завербованих іноземцями, які готували держпереворот.

🔻 20 лютого новий прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що необхідно демілітаризувати невизнане Придністров’я. За його словами, зробити це треба «шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення», після чого необхідна буде економічна та соціальна інтеграція громадян.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.