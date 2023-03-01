У РФ вичерпуються запаси безпілотників — британська розвідка
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З 15 по 27 лютого повідомлень про атаки шахедами не було, що свідчить про зниження кількості такого озброєння у РФ, йдеться у зведенні.
27 лютого міністерство оборони України повідомило, що за ніч ЗСУ збито 11 із 14 випущених безпілотників іранського виробництва «Шахед», пише розвідка.
«Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що 9 із них було збито поблизу Києва. Ще три БпЛА «Шахед» було збито на Чернігівщині на півночі України», — йдеться у повідомленні.
10 діб перед цим, приблизно з 15 лютого, повідомлень про використання БпЛА в Україні не було, зазначають у розвідці.
«Це зниження кількості атак із використанням БпЛА вказує на те, що Росія, ймовірно, вичерпала свій поточний запас», — йдеться у зведенні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 March 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 1, 2023
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28 лютого розвідка Італії повідомляла, що росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни. За даними спецслужб, Москва намагатиметься використати перерву для перезапуску російського військово-промислового комплексу, який починає відчувати вплив західних санкцій.
27 лютого українська розвідка повідомляла, що Росія планує змінити тактику обстрілів через нестачу ракет: тепер армія РФ більше використовуватиме авіацію.