ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА

Напередодні завершення дії зернової угоди Росія заявляє про недоцільністі її продовження у нинішньому форматі, повідомила посол МЗС України з особливих доручень, Ольга Трофімцева.

Напередодні завершення дії зернової угоди Росія заявляє про недоцільність її продовження у нинішньому форматі, повідомила посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

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«Вже зараз Росія починає подавати певні сигнали про те, що продовження роботи «зернового коридору» у такому форматі, як зараз, є не дуже доцільним», — заявила Трофімцева під час пресконференції у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Вона зазначила, що подібні наративи РФ зараз поширюються у міжнародній пресі.

«Ми бачимо типову ситуацію посилення тиску та шантажу з боку держави-терориста Росії. Це відбувалося у листопаді і зараз нічого нового немає», — додала Трофімцева.

За її словами, Україна вже звернулась до партнерів з ініціативи, зокрема до Туреччини та ООН із закликом не зважати на шантаж Москви та не дозволити РФ зупинити роботу «зернового коридору».

«На думку української сторони, реакція має бути чіткою та однозначною з боку наших партнерів», — підкреслила посол.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня.

🔻 22 лютого заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков заявив, що Київ офіційно звернеться до Туреччини та ООН з проханням розпочати переговори щодо продовження дії зернової угоди на рік.

🔻 15 лютого Мінінфраструктури та МЗС опублікували спільну заяву, де вони закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору. Очільники відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

🔻 Станом на 16 січня у Босфорі застрягло 22 судна з агропродукцією: росіяни продовжують блокувати інспекцію.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.