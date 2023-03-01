У центрі уваги Україна: у Нью-Делі розпочинається зустріч глав МЗС G20

Зустріч глав МЗС G20

Нью-Делі – Повідомляється, що, зокрема, дипломати обговорять, як війна РФ проти України, що триває на європейському континенті, впливає на решту світу, і з якими труднощами стикаються бідні країни.

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Міністри закордонних справ провідних країн світу збираються у Делі на дводенний саміт G20, під час якого ситуація в Україні стане однією з головних тем обговорення. Також Індія як приймаюча сторона впевнена, що економічним викликам, створеним війною, буде приділено таку ж увагу, заявив міністр закордонних справ країни.

«Так, враховуючи характер і ситуацію, що розвивається в війні Росії проти України, це буде важливий момент для обговорення», — сказав журналістам Вінай Кватра, коли міністри закордонних справ прибули до Нью-Делі на зустріч.

Питання, пов’язані з продовольчою, енергетичною безпекою та добривами, впливом конфлікту на економічні виклики, серед іншого, також отримають «належну увагу», сказав Кватра.

Зростаюча напруженість між США та Китаєм, ймовірно, теж стане предметом зустрічі міністрів закордонних справ, пише Reuters. Також глава МЗС Індії сказав, що він також очікує розгляду питання загрози тероризму. За його словами, ще під час обговорень торкнуться ролі криптовалют.

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій.

Сьогодні відбудеться вітальна вечеря, а основні обговорення пройдуть в четвер, пише Reuters.

До Делі вже прибули глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Востаннє Блінкен та Лавров перебували в одному приміщенні у липні минулого року під час саміту G20 на Балі. Тоді, як розповіли очевидці сцени, Лавров вийшов із кімнати за появи Блінкена. Їхня остання офіційна зустріч відбулася в січні 2022, за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну.

На запрошення Індії у зустрічі також візьмуть участь представники двадцяти країн, які не входять до G20.

Серед інших тем на порядку денному саміту – проблеми глобального економічного зростання, зростання інфляції та цін на енергоносії та продовольство, а також падіння попиту на товари та послуги по всьому світу.

І всі вони, наголошується в анонсах зустрічі, безпосередньо пов'язані із війною в Україні.

Зустріч Великої двадцятки в Індії відбудеться невдовзі після попередньої наради у Бангалорі, під час якої міністри фінансів G20 не змогли погодити спільну заяву про засудження Росії за війну в Україні, зазначає Reuters.

Китай разом з Росією відмовився підписати підсумкову заяву міністрів фінансів у Бангалорі, нагадують у публікації.

🔻 26 лютого стало відомо, що зустріч G20 завершилася без підписання підсумкової декларації через агресію РФ проти України.

🔻15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі відбувся Саміт G-20. Очільники країн Великої двадцятки обговорили війну в Україні та ситуацію у світі.