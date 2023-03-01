Фінський парламент схвалив членство країни у НАТО

Розширення НАТО

Депутати хотіли проголосувати за вступ до Альянсу до нових виборів, зазначає Yle. Тепер для набуття членства в організації необхідно погодження Туреччини та Угорщини, пише видання.

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Парламент узгодив членство 184 голосами проти 7. Проти проголосували 6 представників Лівого альянсу та один — народної партії. Ще сім депутатів були відсутні на засіданні, повідомляє видання.

Як і очікували, кількість противників членства Фінляндії в НАТО була невеликою. Доповідь Комітету з закордонних справ з цього питання була ухвалена одностайно, а у травні минулого року парламент схвалив заявку Фінляндії на членство в НАТО 188 голосами проти 8.

Членство Фінляндії в НАТО може бути реалізовано, коли його ще ратифікують Туреччина та Угорщина. 28 країн Альянсу вже узгодили прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО.

Хоча Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на вступ до оборонного альянсу, парламент хотів проголосувати за вступ до НАТО до парламентських виборів, які пройдуть вже у березні, пише видання.

🔻 30 січня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на прес-конференції прокоментував заяву турецького президента про можливість ратифікації фінської заявки до НАТО без Швеції. Пекка Хаавісто наголосив, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії.

🔻 23 січня Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини.

🔻 Того ж дня Туреччина звинуватила Швецію та Фінляндію у небажанні підтримувати боротьбу з тероризмом.