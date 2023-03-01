Через зіткнення двох потягів у Греції 32 людини загинули, 85 постраждали

Зіткнення поїздів у Греції

Зіткнення вантажного та пасажирського потягів сталося напередодні увечері неподалік міста Лариса. Наразі 53 поранені знаходяться у лікарнях.

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Пасажирський поїзд виконував рейс з Афін до Салоніків, назустріч йому рухався вантажний потяг, який прямував із Салоників до Лариси. Чому поїзди перебували на одному шляху – невідомо.

Вагони пасажирського поїзда, в якому перебувало 350 людей, зійшли з рейок, один із них спалахнув. Колеса та інші деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Зіткнення було дуже сильним», — сказав журналістам губернатор регіону Фессалія Костянтинос Агорастос.

За його словами, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок: головний та другий вагон були майже повністю зруйновані.

Пасажирів, яким не знадобилася медична допомога, евакуйували на автобусах до Салоніків, повідомляє місцевий телеканал Skai.

Поранених було відправлено до найближчих лікарень. Деяким із них були потрібні термінові операції. Зараз з 85 поранених 53 залишаються в лікарнях.