Швеція передала Україні партію тимчасових мостів

Допомога союзників

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції, 1 березня 2023 року

Йдеться про чотири катери, які можна використати як понтонні переправи а також 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини. Усе це країна передала Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомляє Мінінфраструктури.

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«Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію. В умовах російської агресії тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни», — йдеться у повідомлені.

Окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

«Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної і цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйони євро. Серед стратегічно важливого – засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях», — додали у Мінінфраструктури.

З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України було зруйновано 153 українські мости та шляхопроводи. Завдяки міжнародній підтримці та роботі дорожників наразі вже відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

🔻 28 лютого Швеція виділила майже $30 мільйонів на підтримку енергетики України.

🔻 24 лютого прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція передасть Україні два комплекси ППО.

🔻 24 лютого стало відомо, що Швеція планує передати Україні десять «Леопардів».