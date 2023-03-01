Я не хотіла, щоб мої діти чули вибухи: як українка вже рік будує нове життя в Німеччині

Українці за кордоном

У перші місяці війни багато українців були вимушені покинути свої домівки й рятуватися від російських обстрілів за кордоном. Уже близько року наші громадяни проживають у різних куточках світу, де були змушені починати життя заново. Жителька міста Бровари Марина разом з трьома дітьми залишила чоловіка та свою квартиру вже на другий день війни і поїхала у невідомість. У них не було ніякого плану, але після короткої подорожі Україною та Європою, вони опинилися в Німеччині, де живуть уже майже рік.

Реклама Читати продовження

— Розкажи, як ти вирішила виїхати з України та потрапила в Німеччину?

— Початок широкомасштабної війни я застала по дорозі на роботу. Їхала в таксі і слухала промову Путіна, паралельно моніторячи Telegram-канали, де вже розповсюджувалась інформація про вибухи в різних містах та інші страшні повідомлення. Сказати, що я була до цього не готова, — ні. Ця тема в інформпросторі розганялася вже давно, але я не могла очікувати таких масштабів. Тому перший день я провела ще на роботі, і поки працювала, ще не було повноцінного відчуття, що війна почалася. А от коли вдень уже їхала додому, ще працював громадський транспорт, перед очима постала вся картина: у метро спускалися люди з карематами, особистими речами, хто з тваринами, багато військових із рюкзаками, черги з машин до заправок. І все це під виття сирен.

Удома мене зустріли діти. Найстаршому сину тоді було 12 років, а двійнятам по 10 років. Вони не були налякані, але вигадали собі дивну гру: хтось із них кричить «повітря» і всі падають на підлогу та перекочуються до стіни. Це було кошмарно.

На наступний день на роботу я вже не потрапила, тому що мости перекрили і транспорт не їздив. Ми постійно були на зв’язку з родичами чоловіка, вони в Чернігові живуть. А моя мама в Харкові. Й от останньою краплею для мене стало повідомлення, що російські танки вже під'їжджають до Чернігова. Ми самі в Броварах жили, із Чернігова на танках за годину б доїхали.

Ми зібралися за пів години, сіли в машину і просто поїхали у зворотному від російського просування напрямку. Доїхали до Вінницької області, зупинилися в родичів моєї подруги. І я почала шукати, куди нам рушати далі. Увесь свій подальший шлях у мене очі просто не висихали. По дорозі я зустріла дуже багато добрих людей, і не лише в Україні, а й у Європі.

Діти сплять у машині по дорозі до нової домівки. © З особистого архіву Марини Балабан.

Ми поїхали на західну Україну, де нас, як рідних, прийняла чудова жінка. Але я зрозуміла, що в Україні ми не зможемо почувати себе спокійно навіть високо в горах, бо ракети долітають будь-куди. І за півтори доби було прийнято рішення їхати далі. У ніч на 1 березня ми перетнули кордон із Румунією. Там було дуже багато волонтерів. Вони одразу подарували дітям іграшки, дали фрукти, якісь серветки, засоби гігієни. Потім завезли в хостел, де ми змогли сходити в душ та переночувати, а на наступний день ми вирушили в Бухарест. Там нас прийняла дуже гарна родина. У них також було троє дітей такого ж віку, як мої, вони дуже здружилися. Потім поїхали до Праги, там зупинилися у квартирі моєї подруги.

Марина з дітьми у Празі © facebook.com/balaban.um

Знаєте, я хотіла, щоби мої діти не відчували на собі жахи війни, як багато українців по декілька діб їхали в забитих поїздах, ночували на вокзалах. Тому ми і зупинялися багато по дорозі. Я не хотіла, щоб мої діти чули обстріли і, не дай бог, бачили російські танки.

— Потім ти поїхала в Німеччину? Чому саме туди?

— Німеччина була і є найсоціальнішою країною Європи. У них величезний досвід у прийомі біженців із різних країн, зокрема, з воюючих. Тому, якщо ви шукаєте прихистку, у всіх сенсах, то Німеччина — це саме те.

— Як вас прийняли в перші дні?

— Ще в Празі я почала шукати, де б ми могли зупинитися. Я не хотіла, щоб діти жили в таборі для біженців. І мені пощастило знайти дуже хороших людей, які поселили мене в будинку в Мюнхені. Після смерті власниці він стояв порожній, і родичі не знали, що з ним робити. А тут війна — і вони вирішили віддати його для прихистку таких, як я. Ось майже рік ми тут і живемо.

Так, як нас тут прийняли, не приймали навіть мої родичі. Перші тижні сусіди нам несли дитячі речі, ролики, самокати, навіть їжу. Постійно питали, як ми, чи все в нас добре. Розпитували про війну в Україні, чи всі мої родичі живі та здорові, чи цілий будинок. Усе було дуже тепло та душевно. Я постійно плакала, одна австрійка приготувала торт і принесла нам, а я стою і плачу.

Щодо моментів з оформленням посвідки на проживання, то незважаючи на те, що вся система забезпечення біженців у Німеччині поставлена «на рейки», та все це робиться дуже повільно. Та, можливо, це й не погано, тому що вони роблять усе ґрунтовно. Якщо ти в цю систему потрапив, ти вже не залишися без даху над головою, голодним і без виплат.

У принципі, для нас усі ці бюрократичні питанням досить легко минули. Я б не сказала, що ми місяцями чекали на якісь папери. Посвідку на проживання оформили одразу. Та яка тут діє політика: якщо ти отримуєш кошти від держави й поки не працюєш, ти все одно маєш щось робити. Тому тут усі приїжджі мусять ходити на мовні курси та вчити німецьку. Зі знанням мови ти можеш влаштуватися на більш кваліфіковану роботу. І це дуже правильний підхід, я вважаю. Я вже рік активно вивчаю мову.

— То поки на роботу ти не влаштовувалась чи працюєш віддалено?

— Я працювала тут на радіо. Точніше, це була волонтерська робота. Його заснували дві мігрантки з України, а я вже пізніше доєдналася. Радіо мало назву «Правда для Росії», ми проводили інтерв’ю, розказували історії біженців, намагалися доносити правдиву інформацію насамперед для росіян. До речі, нам багато писали з Росії і дякували за роботу. Пізніше ми намагалися залучити якісь гранти, але нічого не виходило. І проєкт розпустився через чотири місяці роботи.

Чотри місяці Марина працювала в Німеччині на радіо. © facebook.com/balaban.um

Зараз я продовжую працювати в інформаційному просторі, беру участь у різних проєктах з українськими організаціями.

— Як діти адаптувалися? Вони ходять до школи?

— Так, наприкінці березня їх оформили до школи й саме до німецького класу. У них інтеграція в шкільну освіту відбувається саме так. Дітей запустили в іншомовне середовище, а там уже хочеш щось зрозуміти, то зрозумієш. Дочка в мене вже непогано знає німецьку та допомагає іншим перекладати отримані завдання.

Мені подобається тутешній підхід до навчання. На мою думку, в Україні дітей навантажують непотрібними енциклопедичними знаннями. Я вважаю, що дітям у початковій школі найголовніше — не відбити жагу до навчання, а, навпаки, створювати для них необхідні умови, щоб їм було цікаво і вони самі хотіли вчитися.

В німецькій школі нові однокласники дітей Марини у подарунок намалювали український та німецький прапори. © facebook.com/balaban.um

Мої діти зараз у 5 класі, їм не задають домашніх завдань, лише можуть попросити дорозв’язати якусь задачку з математики, якщо не встигли на уроці. Але тут немає такого, що вчитель дає якісь вхідні дані, а все інше розбирайте вдома самі. У нашій українській школі вчителька навіть казала, що вона лише координатор, що вона задає напрям, а навчанням нехай займаються батьки вдома.

Тут же тебе ніхто не вантажить додатковими завданнями, які ти маєш робити із дітьми. Ніхто мені не дорікав, що вони не знають мови. Від дітей тут ніхто нічого не вимагає. Тут дуже вільно ставляться до виховання дітей. Якщо дитина кричить — нехай кричить, усі діти кричать. Заплакала — нехай плаче. Вередує в транспорті, щось скине — нічого страшного, потім підніме. Ніхто нічого поганого дитині не скаже, не буде лякати чужими дядями та тьотями, які її заберуть, якщо вона не буде слухатись. Тут це вважають втручанням в особистий простір, а в Європі таке не вітається. Ніхто не має права робити тобі зауваження з приводу будь-чого, поки ти не дозволиш. Поки діти не почнуть кидатися багнюкою в сусіда, то все нормально.

— Наскільки я знаю, твій син потрапляв до лікарні? Яка ситуація з медициною в Німеччині?

—Тут діє страхова медицина, кожен громадянин, що працює, сплачує досить великі страхові внески — до 200 євро на місяць. Але якщо тобі знадобиться допомога — ти не платиш ні за що, усе покриває страховка: операції, візит до лікаря, усі процедури та ліки.

Для дітей віком до 14 років усі ліки за рецептом безплатні, а дорослі сплачують 5 євро за рецепт, і неважливо, які там прописані ліки і в якій кількості.

Обід у лікарні в Мюнхені. © facebook.com/balaban.um

— Для біженців страховку покриває держава?

— За українців страхові внески сплачує job center — це аналог нашого Центру зайнятості. Тут є державні та приватні страхові. Але я не можу сказати, що вони чимось відрізняються, можливо, тільки умовами перебування в лікарні. Хоча як порівнювати з нашими, то в нас державні лікарні просто відпадають. Тут дають окрему одномісну палату з ремонтом та власною ванною кімнатою. А в приватних, можливо, там на додачу ще джакузі та плазма на всю стіну висить. Щодо рівня лікування, то він буде однаковим як при державному, так і при приватному страхуванні.

Що обурювало на початку українців, особливо матусь із маленькими дітьми, що швидка не приїде до тебе через температуру в 38,5 градусів. На симптоми простуди німецькі лікарі лише потиснуть плечами та порекомендують випити чаю. Ніякі імуномодулятори, імуносимулятори та інший «фуфломіцин» тут виписувати не будуть.

До речі, швидка може приїхати в екстрених випадках, зняти критичний стан, але до лікарні тебе не повезуть. Якщо потрібно, то добирайся сам. Звісно, померти тут тобі ніхто не дасть, але тримати в лікарні з температурою та кашлем теж ніхто не буде.

Потрапити до терапевта чи педіатра тут можна без проблем. А от до вузькопрофільних спеціалістів дійсно може бути черга на пів року. Але це ж не стосується критичного стану: якщо ти зламав ногу, ти не будеш чекати два місяці, щоб тобі гіпс наклали.

От у мене був випадок, коли восени діти підхопили якийсь вірус і дуже сильно кашляли. Я не панікер, я знаю, чим їх лікувати, але хотіла, щоб дітей «послухали», чи немає там бронхіту чи запалення легень. Ми поїхали до нашого педіатра, там пояснила ситуацію медсестрі в приймальні й лікар нас прийняв, швиденько прослухав. Сказав, що все нормально, і ми собі лікувалися вдома.

— А які мінуси проживання в Німеччині ти можеш назвати?

— Найбільший мінус — це те, що ти не вдома. Це той мінус, який перекреслює всі плюси. В іншому ж є свої певні особливості, які хотілося б покращити. Як я казала, тут усе робиться дуже довго, але ґрунтовно. Ми дуже дивувалися тому, як можна оформлювати банківську карту три тижні. Спочатку ти записуєшся на прийом у банк, заповнюєш папери, через два тижні тобі відкривають рахунок, а ще через тиждень тобі картку по пошті присилають. Не те, що це великі незручності, але ж в Україні ми звикли до швидшого вирішення подібних питань. Ми дуже розбещені й «Дією» в смартфоні, можливістю відкрити ФОП за 15 хвилин, сплатити податки за 20 хвилин чи відкрити карту в будь-якому відділенні банку максимум за пів години.

— Яка ситуація зараз із фінансовою підтримкою українців? Чи не зменшували допомогу?

— Ні, розміри виплат залишилися такими, як і були на момент приїзду. Ніде не було вказано, що, умовно, протягом року ви маєте влаштувати на якусь роботу, а інакше виплати припиняться.

До того ж, у них тут абсолютно індивідуальний підхід до кожного. Через пів року після приїзду спеціалісти із Центру зайнятості запрошували на особисту розмову, питали про твої побажання, про твою колишню професію та досвід, щоб мати можливість краще тебе адаптувати як спеціаліста й щоб ти приносив користь саме у своїй професії. Тобто немає такого, що за три місяці вам дають ганчірку в руки та влаштовують працювати прибиральником, незважаючи на те, ким ти працював в Україні.

Вони розуміють, що якщо людина була інженером, то, працюючи в Німеччині за фахом, вона сплатить податків більше, ніж працюючи прибиральником чи заправником авто. Тому вони намагаються підготувати кожну окрему людину до життя, яке би влаштовувало всіх.

— Чи змінилося якось ставлення німців до українських біженців за цей рік?

— Я не бачу змін. Звісно, уваги тобі приділяють уже значно менше, але не тому, що німці не хочуть допомагати, просто потреби вже як такої немає. Ті українці, які приїхали на початку війни, оформлені, у них є дах над головою та все необхідне. Зараз, якщо ще хтось і приїжджає, то їх дуже мало.

Український мітинг на площі в Мюнхені в День пам'яті та примирення, 8 травня 2022 року. © facebook.com/balaban.um

Якогось осуду від німців, мовляв, навіщо ви приїхали, впали, як сніг на голову, я не чула ніколи. І мої знайомі, які живуть у Німеччині, теж не чули. Я бачила подібні повідомлення в місцевих групах у соцмережах. І я не виключаю, що невдоволені можуть бути, але сама із цим не стикалася.

— Чи збираєшся ти повертатися в Україну після закінчення війни?

— Після всіх цих подій, коли ще зранку 25 лютого 2022 року я не навіть і не думала про переїзд, а зараз я вже майже рік живу в Німеччині, я не планую більше, ніж на два тижні.

Я не знаю, що буде далі, наскільки затягнеться ця війна. Я вважаю, що зараз триває активна фаза війни, і повертати дітей під вибухи небезпечно та безглуздо. Як я казала, ми жили в Броварах, де в січні розбився гелікоптер, на борту якого було вище керівництво МВС. Так, мої діти ходили не до тієї школи, яка постраждала, але не можна виключати, що під час активних бойових дій це не станеться зі школою моїх дітей. Тому зараз повертатися ми точно не будемо, а далі подивимось.