Єврокомісія планує збільшити виробництво боєприпасів у Європі для України та країн ЄС

Постачання зброї та техніки

Комісія ЄС збирається представити країнам-членам ЄС план, який дозволить збільшити постачання боєприпасів Україні та поповнити запаси країн Євросоюза, повідомляє Spiegel.

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За даними видання, Єврокомісія планує 2 березня представити країнам-членам ЄС документ із трьохкомпонентним планом, який є у розпорядженні Spiegel.

«Перша частина передбачає негайне збільшення поставок в Україну боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель незабаром запропонує додатковий пакет підтримки вартістю 1 мільярд євро для постачання боєприпасів, насамперед 155-мм гранат», — зазначили у виданні.

Друга частина передбачає спільну закупівлю Європейським оборонним агентством EDA боєприпасів калібру 155 мм для поповнення запасів країн ЄС та постачання їх Україні в довгостроковій перспективі.

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А третя частина плану сформована для забезпечення довгострокового збільшення потужностей виробництва боєприпасів у Європі з урахуванням зміни ситуації з безпекою.

«Надзвичайна допомога в межах першої части плану відбуватися за вже сформованою схемою: країни ЄС постачають боєприпаси Україну, а натомість отримують гроші від Європейського фонду миру (ЄФМ). Його фінансове покриття вже тричі збільшувалося на 500 млн євро, а в грудні було прийнято рішення збільшити його до 2 млрд євро», — повідомили у виданні.

Зазначається, що пропозицію Єврокомісії міністри оборони країн ЄС ймовірно обговорюватимуть на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня. А рішення може бути прийняте вже на наступному саміті глав держав і урядів наприкінці березня.

🔻 21 лютого глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Україні треба передати усі запаси боєприпасів армій ЄС

🔻19 лютого стало відомо, що країни Європейського Союзу шукають можливості для спільної закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні

🔻18 лютого Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз має терміново прискорити та збільшити виборництво боєприпасів для України та власних запасів.