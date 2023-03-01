ЄС не підтримає заяву глав МЗС країн G20 без засудження війни Росії — Reuters

Зустріч G20

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власне джерело.

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«Ми не будемо підтримувати заяву на зустрічі G20, яка не включає засудження війни», — заявив виданню неназваний європейський чиновник.

Окремо глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що успіх зустрічі глав МЗС країн «Великої двадцятки» в Нью-Делі буде вимірюватися тим, наскільки вона буде ефективною з точки зору допомоги Україні та подолання наслідків війни для світу.

«Ця війна має бути засуджена. Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використаний для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися», — заявив журналістам Боррель.

Росія заявила, що використає цю зустріч, щоб розповісти світові, хто, на думку Москви, несе відповідальність за політичну та економічну кризу, в якій опинився світ, пише Reuters.

Основні зустрічі G20 відбудуться в четвер після вітальної вечері в середу.

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій. До Делі вже прибули глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Очікується і участь глави МЗС Китаю.

На запрошення Індії у зустрічі також візьмуть участь представники двадцяти країн, які не входять до G20.

Серед інших тем на порядку денному саміту – проблеми глобального економічного зростання, зростання інфляції та цін на енергоносії та продовольство, а також падіння попиту на товари та послуги по всьому світу.

І всі вони, наголошується в анонсах зустрічі, безпосередньо пов'язані із війною в Україні.

Зустріч Великої двадцятки в Індії відбудеться невдовзі після попередньої наради у Бангалорі, під час якої міністри фінансів G20 не змогли погодити спільну заяву про засудження Росії за війну в Україні, зазначає Reuters.

Китай разом з Росією відмовився підписати підсумкову заяву міністрів фінансів у Бангалорі, нагадують у публікації.

🔻 26 лютого стало відомо, що зустріч G20 завершилася без підписання підсумкової декларації через агресію РФ проти України.

🔻15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі відбувся Саміт G20. Очільники країн Великої двадцятки обговорили війну в Україні та ситуацію у світі.