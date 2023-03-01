Іран скоротив термін виготовлення матеріалів для ядерної бомби до 12 днів — США

Ядерна загроза

Темпи виготовлення матеріалів для бомби за 6 років зросли в 30 разів, зауважив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, пише Reuters.

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Заступник глави Міноборони зробив таку заяву на слуханнях в Палаті представників, коли його запитали, чому адміністрація Байдена прагнула відновити дію «ядерної угоди» (JCPOA).

«Тому що ядерний прогрес Ірану з тих пір, як ми вийшли з JCPOA, був разючим. У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти зі JCPOA, Ірану знадобилося б близько 12 місяців, щоб зробити одну бомбу з розщеплювального матеріалу. Зараз на це піде близько 12 днів», — сказав законодавцям Каль.

Заступник міністра оборони зазначив при цьому, що доцільно було б повернутися до «ядерної угоди» та вирішити питання обмеження розробок дипломатичним шляхом.

Американські чиновники неодноразово оцінювали прорив Ірану у ядерних розробках та час потенційного виготовлення матеріалів для бомби, але раніше говорили про тижні, зазначає видання.

Хоча американські чиновники кажуть, що Іран став ближчим до виробництва розщеплювального матеріалу, вони не вважають, що він опанував технологію для створення бомби, зазначається у публікації.

У рамках угоди 2015 року Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від участі у JCPOA.

Адміністрація Байдена намагалася, але не змогла відновити пакт протягом останніх двох років, зазначили у публікації

🔻 27 лютого директор ЦРУ заявив, що Росія допомагає Ірану розвивати ракетну програму в обмін на озброєння для війни.