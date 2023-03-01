5 загиблих та 7 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби

Росія атакує мирних

Херсонщина – За добу росіяни обстріляли область 86 разів, повідомляють в ОВА.

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Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації, йдеться у повідомленні ОВА.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів – вкотре били по житлових кварталах міста. Снаряди поцілили в територію державного підприємства та домівки херсонців.

Внаслідок обстрілів на Херсонщині 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, пишуть в обладміністрації.

🔻 28 лютого о 14 годині було відомо про 4 загиблих та 5 поранених внаслідок обстрілів Херсонщини.

Зранку того ж дня у Херсонській ОВА відзначили, що минулої доби кількість обстрілів була рекордною — 119.