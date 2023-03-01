ISW: Росія намагається відвернути увагу від невдач на полі бою інформаційними вкидами

Російськи фейки

Російська влада розповсюджує фейки про іноземні операції в Україні, щоб відвернути увагу від відсутності відчутних успіхів на полі бою та сповільнити надання західних танків та іншої військової допомоги Україні, пишуть експерти Інституту вивчення війни у зведенні.

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28 лютого Міністерство оборони Росії звинуватило «США та їх посібників» у плануванні провокації в Україні з використанням токсичних хімічних речовин, йдеться у зведенні ISW.

19 лютого відомство заявило, що українська влада планує атаки «під чужим прапором» на небезпечних радіаційних об'єктах в Україні, щоб звинуватити російські сили в невибіркових ударах по таких об'єктах.

Очевидне збільшення кількості подібних вкидів супроводжує і інформаційну кампанію Росії зі звинувачення України у підготовці до вторгнення у невизнане Придністров'я, пишуть аналітики.

Президент Росії Володимир Путін також повернув ядерну риторику до російського інформаційного простору під час свого звернення до Федеральних зборів 21 лютого, коли оголошував про намір Росії призупинити участь у договорі СНО-3, йдеться у звіті.

Відродження стандартних російських інформаційних операцій означає, що влада в РФ все більше намагається пом'якшити інформаційний вплив від відсутності успіхів на полі бою, а також уповільнити постачання західних танків та іншої військової допомоги Києву напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ, пишуть аналітики.

🔻 26 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Україну хочуть схилити до невигідних переговорів з Росією, пропонуючи договір із НАТО.

🔻 25 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали, що Путін не коментував річницю вторгнення в Україну через відсутність успіхів.