Звернення президента

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього відеозвернення запевнив, що Росії отримає відповідь від України за ракетний обстріл Запоріжжя. Він додав, що РФ неминуче відчуватиме українську силу та справедливість.

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«І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під’їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час двоє людей. Мої співчуття рідним», — зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що він провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

«Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ «Хортиця» – ключова увага Бахмуту. ОСУВ «Таврія» – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського», — повідомив Зеленський.

Також президент Україїни розповів, що він провів першу розмову з новим президентом Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе, 2 березня 2023 року. © Офіс президента України / Telegram

«Подякував за пакет підтримки для України, для наших людей. Обговорили подальшу двосторонню співпрацю й можливу взаємодію на міжнародних майданчиках. Почув, що Швейцарія зацікавлена в реалізації нашої формули миру. Це дуже добрий сигнал», — зазначив Зеленський.

Також він провів розмову з президентом Бразилії.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, 2 березня 2023 року. © Офіс президента України / Telegram

«Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі. Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України. Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити Російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу. Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру», — розповів Зеленський.

Президент також проінформував, що він підписав кілька указів щодо відзначення 847 захисників і захисниць державними нагородами. Загалом нагородами відзначені вже понад 40 тисяч представників ЗСУ.

🔻 В ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили у п'ятиповерхівку. Загинули 2 людини і ще 6 — зазнали поранень.