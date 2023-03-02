Блінкен на G20 вимагає від Росії продовжити дію зернової угоди з Україною

Зустріч G20

Такий крок надзвичайно важливий для зміцнення безпеки найбільш вразливих верств населення, заявив Ентоні Блінкен.

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«Надзвичайно важливо, щоб G20 виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — заявив Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ «Великої двадцятки» у Нью-Делі.

За повідомленнями російських ЗМІ, глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Чорноморська зернова угода була укладена в 2022 році за посередництва ООН і Туреччини: термін її дії закінчується 18 березня.

🔻 22 лютого заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков заявив, що Київ офіційно звернеться до Туреччини та ООН з проханням розпочати переговори щодо продовження дії зернової угоди на рік.

🔻 15 лютого Мінінфраструктури та МЗС опублікували спільну заяву, де вони закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору. Очільники відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.