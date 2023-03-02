Битва за Бахмут

Весняна відлига допоможе ЗСУ під Бахмутом — британська розвідка

Опубліковано:

Українські військові під Бахмутом
Українські військові під Бахмутом © Evgeniy Maloletka / AP
Автор тексту: Оксана Вітер
1 хв

Весняне потепління несе за собою бруд, бездоріжжя і обмежує пересування по місцевості змінного рельєфу, йдеться у зведенні розвідки, опублікованому у твітері Міноборони Британії. Така ситуація зазвичай дає деяку військову перевагу стороні, що обороняється, пишуть у розвідці. 

Реклама

Наразі денна температура грунту вже підвищилася і пережавно залишається вище нуля, пишуть у твітері Міноборони. 

«Українські сили наразі продовжують оборону Бахмута на Донеччині в мінливих погодних умовах...Нічні заморозки ще ймовірні до наступного тижня, але загалом, згідно з прогнозами, весна обіцяє бути теплішою, ніж зазвичай, що призведе до подальших труднощів пересування військ», — йдеться у зведенні. 

Найбільш складною ситуація майже напевно буде до кінця березня — після остаточної відлиги, попереджають у розвідці.

«Це внесе додаткові зміни у ведення наземних операцій, пересування більш важкої бронетехніки бездоріжжям в районі Бахмута буде практично неможливо», — йдеться у повідомленні. 

🔻 У зведенні зранку Генштабу писали, що російські війська продовжують штурмувати Бахмут, та ЗСУ відбивають атаки.

🔻 28 лютого економічний радник президента України Олександр Роднянський в інтерв'ю CNN зазначив, що поки що ЗСУ утримують місто, та у разі необхідності відступять.  

🔻 Того ж дня у міноборони України заявили, що до міста було відправлене підкріплення. 

Завантажити додаток

Послухати більше з цієї теми