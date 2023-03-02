Весняна відлига допоможе ЗСУ під Бахмутом — британська розвідка

Битва за Бахмут

Весняне потепління несе за собою бруд, бездоріжжя і обмежує пересування по місцевості змінного рельєфу, йдеться у зведенні розвідки, опублікованому у твітері Міноборони Британії. Така ситуація зазвичай дає деяку військову перевагу стороні, що обороняється, пишуть у розвідці.

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Наразі денна температура грунту вже підвищилася і пережавно залишається вище нуля, пишуть у твітері Міноборони.

«Українські сили наразі продовжують оборону Бахмута на Донеччині в мінливих погодних умовах...Нічні заморозки ще ймовірні до наступного тижня, але загалом, згідно з прогнозами, весна обіцяє бути теплішою, ніж зазвичай, що призведе до подальших труднощів пересування військ», — йдеться у зведенні.

Найбільш складною ситуація майже напевно буде до кінця березня — після остаточної відлиги, попереджають у розвідці.

«Це внесе додаткові зміни у ведення наземних операцій, пересування більш важкої бронетехніки бездоріжжям в районі Бахмута буде практично неможливо», — йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 March 2023



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🔻 У зведенні зранку Генштабу писали, що російські війська продовжують штурмувати Бахмут, та ЗСУ відбивають атаки.

🔻 28 лютого економічний радник президента України Олександр Роднянський в інтерв'ю CNN зазначив, що поки що ЗСУ утримують місто, та у разі необхідності відступять.

🔻 Того ж дня у міноборони України заявили, що до міста було відправлене підкріплення.