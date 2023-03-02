Виправдовувала агресію РФ проти України: співробітниці СБУ повідомлено про підозру

Колаборанти

Повідомлено про підозру співробітниці СБУ, яка виправдовувала дії РФ, 2 березня 2023 року.

За даними слідства, співробітниця одного із регіональних органів СБУ в умовах повномасштабної збройної агресії РФ виправдовувала дії росіян та заперечувала, що РФ обстрілювала Запорізьку АЕС, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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У повідомленні додали, що співробітниця СБУ також назвала «постановкою» ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі.

Наразі їй повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч.3 ст. 436-2 ККУ).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

🔻 1 березня ексочільнику поліції Вінниччини повідомили про підозру у держзраді за те, що він допомагав ФСБ РФ.

🔻 27 лютого СБУ затримала очільників катівні, яку РФ облаштувала під час окупації Херсона.

🔻 27 лютого СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу ФСБ.

🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.

🔻 17 лютого експравоохоронцю, який забезпечував залізничне сполучення РФ з Кримом повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).