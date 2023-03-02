Відповідальність за інцидент у Брянській області РФ взяв на себе «Русский добровольческий корпус»

Інцидент у РФ

Відео з відповідною заявою опубліковано на телеграм-каналі організації. Водночас радник Керівника Офісу президента України назвав інцидент провокацією РФ, а у ГУР Міноборони вважають це початком трансформації Росії.

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Відео представники «Російського добровольчого корпусу» записали на тлі будівлі з табличкою «Любечанський фельдшерсько-акушерський пункт».

«Російський Добровольчий Корпус» прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом», — заявив один із чоловіків на відео.

«Російський добровольчий корпус» — військовий підрозділ Сил оборони України, який сформували з російських добровольців у серпні минулого року. Входить до Інтернаціонального легіону Тероборони.

Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація, заявив радник керівника ОП України Михайло Подоляк.

Україна не атакує територію РФ і не відправляє туди ДРГ, йдеться у дописах в соцмережах.

«Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…», — написав Михайло Подоляк у твітері.

Історія про українські ДРГ в Рф – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Водночас в українській розвідці заявили, що інцидент в Брянській області — початок очищення та трансформації Росії. Про це у коментарі громадському заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Також розвідники зазначили, що інцидент є частиною протистояння між громадянами РФ.

Раніше російська ФСБ повідомила про диверсію у Брянській області. За інформацією російських силовиків, російської влади і РосЗМІ, у заручники були захоплені місцеві мешканці. У Климовському районі відбувся бій за участю Росгвардії, писала місцева влада.

Місцеві ЗМІ повідомляли також, що електро- та газова підстанції зруйновані внаслідок вибухів.

ФСБ звинуватила у диверсії українських націоналістів. Українська сторона повідомлення не коментувала. В оперативному командуванні «Північ» заявили, що нічого не знають про інциденти у прикордонних регіонах РФ, написав Бабель.