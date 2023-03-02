Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині

Росія атакує мирних

Про це повідомили в ОВА.

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Селище росіяни обстріли з артилерії, повідомили в обладміністрації.

Минулої доби внаслідок російських обстрілів поранені 11 цивільних, серед них — півторарічна дитина, заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Російські війська у середу завдали близько 90 ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів Херсонської області, сказала вона. Вона також додала, що усім пораненим надано невідкладну допомогу, їхній стан стабільний.

🔻 1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень.