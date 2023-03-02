Росія атакує мирних

Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині

Опубліковано:

Наслідки російського удару по Херсонщині 21 лютого
Наслідки російського удару по Херсонщині 21 лютого REUTERS - LISI NIESNER
Автор тексту: Оксана Вітер

Про це повідомили в ОВА. 

Реклама

Селище росіяни обстріли з артилерії, повідомили в обладміністрації. 

 

Минулої доби внаслідок російських обстрілів поранені 11 цивільних, серед них — півторарічна дитина, заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. 

Російські війська у середу завдали близько 90 ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів Херсонської області, сказала вона. Вона також додала, що усім пораненим надано невідкладну допомогу, їхній стан стабільний.

🔻 1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень. 

Завантажити додаток

Послухати більше з цієї теми