Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 ВПС Тайваню
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Обладнання коштуватиме $619 млн.
Держдеп схвалив поставки запчастин і обладнання для винищувачів F-16, які стоять на озброєнні ВПС Тайваню, повідомив Пентагон.
Згідно з заявою Агентства зі співробітництва в сфері безпеки американського міністерства оборони угода відповідає не лише національним інтересам Сполучених Штатів, а й збереженню «політичної стабільності та військового балансу» в регіоні.
Для реалізації угоди потрібно схвалення Конгресу США: він уже отримав повідомлення про неї.
🔻 24 лютого у Держдепі заявили, що США не зменшуватимуть військову допомогу Тайваню через війну в Україні.
🔻 19 вересня 2022 року Джо Байден заявив про те, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
Після інтерв'ю представник Білого дому зауважив, що політика США щодо Тайваню залишилася без змін.
1979 року Вашингтон формально припинив дипломатичні відносини з Тайванем, визнавши Пекін єдиним представником Китаю.