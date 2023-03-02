Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 ВПС Тайваню

Військова допомога Тайваню

Обладнання коштуватиме $619 млн.

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Держдеп схвалив поставки запчастин і обладнання для винищувачів F-16, які стоять на озброєнні ВПС Тайваню, повідомив Пентагон.

Згідно з заявою Агентства зі співробітництва в сфері безпеки американського міністерства оборони угода відповідає не лише національним інтересам Сполучених Штатів, а й збереженню «політичної стабільності та військового балансу» в регіоні.

Для реалізації угоди потрібно схвалення Конгресу США: він уже отримав повідомлення про неї.

🔻 24 лютого у Держдепі заявили, що США не зменшуватимуть військову допомогу Тайваню через війну в Україні.

🔻 19 вересня 2022 року Джо Байден заявив про те, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

Після інтерв'ю представник Білого дому зауважив, що політика США щодо Тайваню залишилася без змін.

1979 року Вашингтон формально припинив дипломатичні відносини з Тайванем, визнавши Пекін єдиним представником Китаю.