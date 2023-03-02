МАГАТЕ провели ротацію своїх експертів на Запорізькій АЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про прибуття нової групи експертів агентства, які мали змінити своїх колег на Запорізькій АЕС ще понад 20 днів тому.

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«Радий повідомити про успішне завершення довго відкладаної ротації Місії підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС, тепер наша 6-та команда експертів в Україні. Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і відданість справі, а також за зусилля всіх учасників», — написав Гроссі у Twitter.

The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

🔻 28 лютого гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння щодо ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС. Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на станції, заявивши, що нинішня команда мала бути замінена більше трьох тижнів тому.

🔻 20 лютого МЗС України повідомило, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС.

🔻 12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни свідомо експлуатують обладнання ЗАЕС таким чином, щоб Україна в майбутньому не могла підключити її до енергомережі.

🔻 20 січня Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС.

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС.

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС.

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС.

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.