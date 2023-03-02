Міністри G20 не змогли підписати підсумкову декларацію через Росію і Китай

ЗУСТРІЧ ГЛАВ МЗС G20

Зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої двадцяти» у Нью-Делі завершилася без підписання спільної підсумкової декларації за результатами саміту через позицію РФ та Китаю щодо війни в Україні.

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Про це йдеться на офіційній сторінці головування Індії в G20 у Twitter.

Зважаючи на відсутність спільної заяви глав МЗС G20, Індія опублікувала власні підсумки дискусій, що обговорювали міністри.

У документі зазначається, що переважна більшість країн світу підтримують територіальну цілісність України та засуджують агресію РФ, що підтверджується голосуваннями в ООН. Натомість міністри закордонних справ Росії і Китаю Сергій Лавров та Цінь Ган із цими пунктами в спільному документі G20 не погодилися.

«Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість світової економіки – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюги поставок, послаблює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності. Були й інші погляди і різні оцінки щодо ситуації та санкцій», — йдеться в документі.

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Там також вказано про неприйнятність погроз щодо використання ядерної зброї. А ще, що усі країни світу мають поважати міжнародне право та не порушувати статут ООН.

У кулуарах саміту голів МЗС G20 вперше з січня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Їхня зустріч тривала менше ніж 10 хвилин, пише Associated Press. Під час неї Блінкен закликав Лаврова відновити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та наголосив, що США продовжать підтримувати Україну.

🔻 1 березня у Нью-Делі розпочалась зустріч глав МЗС G20.

🔻 26 лютого стало відомо, що зустріч G20 завершилася без підписання підсумкової декларації через агресію РФ проти України.

🔻15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі відбувся Саміт G-20. Очільники країн Великої двадцятки обговорили війну в Україні та ситуацію у світі.