На Донбасі ЗСУ відбили понад 170 атак — Генштаб

Новини фронту

Росіяни продовжують штурмувати Бахмут, та ЗСУ не дають оточити місто, повідомляють військові. У Генштабі відзначають посилення інтенсивності атак та високу загрозу ракетних обстрілів.

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Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій у напрямку Куп’янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Шахтарська. Минулої доби Сили оборони України відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках, зазначають у Генштабі.

Росіяни завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах, зазначають у Генштабі. Також армія РФ здійснила 21 авіаційний удар, зокрема задіяла 2 шахеди. Ударні дрони збиті. Російські війська здійснили 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни робили спроби наступу в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Та успіху не мали.

Також здійснили артобстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує наступати, пишуть у зведенні. Штурмує місто Бахмут. ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське.

Обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках армія РФ здійснила безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка, йдеться у зведенні. Обстріляла райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, на окремих ділянках намагаються створити умови для переходу у наступ, пишуть у Генштабі. Здійснили артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

Протягом доби армія РФ обстріляла населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосувала БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

Рівень загрози завдання ракетних ударів є дуже високим по всій території України, пишуть у Генштабі.