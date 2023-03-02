Під час випробувань на авіазаводі в російському Ульяновську стався вибух: загинула людина

Вибух в Ульянівську

Вибухнув літак Іл-76. Ще 5 осіб травмовані.

Реклама Читати продовження

На заводі «ІЛ-Авіастар» проходили випробування фюзеляжу літака Іл-76 МД, пише BBC з посиланням на російські ЗМІ. Корпус перевіряли повітрям під тиском, у результаті відбулася розгерметизація, вибух та руйнування корпусу авіалайнера. Одна людина загинула, ще п'ятеро працівників підприємства — поранені.

Російська об'єднана авіабудівна корпорація повідомила, що на заводі стався «трагічний інцидент», у результаті якого загинула людина.

🔻 23 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області РФ впав російський військовий літак. Пілот загинув.

🔻 17 жовтня російський військовий літак Су-30 впав на житловий будинок у Єйську, що в Краснодарському краї. Тоді російська влада повідомляла про 15 жертв та 19 поранених.