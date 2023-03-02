Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до трьох

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Запоріжжя – Про це повідомили в Нацполіції. Шестеро поранених гостпіталізовано. Внаслідок ракетного удару по місту зруйновано під'їзд житлового будинку. Врятовано 11 людей, повідомляють в ДСНС. Рятувальна операція триває.

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Нацполіція: Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. З-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих.

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 2 березня: влучили у п'ятиповерхівку. Зруйнували під'їзд. На місце відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Наразі з-під завалів вилучили тіла двох загиблих, врятували 11 осіб. Одна з врятованих — вагітна. 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду. Троє поранених госпіталізовано з травмами. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомляють у ДСНС.

Залучено 24 одиниці техніки та понад 80 рятівників. Поруч розгорнуто додатковий пукнт незламності, зазначають у службі.