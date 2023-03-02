Російська ФСБ повідомила про диверсію у Брянській області: в ОК «Північ» заявили, що нічого про це не знають

Інцидент в РФ

За інформацією російських силовиків, російської влади і РосЗМІ, у заручники захоплені місцеві мешканці. Наразі у Климовському районі йде бій за участю Росгвардії, повідомляє місцева влада.

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Місцеві ЗМІ пишуть також, що електро- та газова підстанції зруйновані внаслідок вибухів. За інформацією російських медіа, є загиблі та поранені.

ФСБ звинуватила у диверсії українських націоналістів. Українська сторона повідомлення не коментувала. В оперативному командуванні «Північ» заявили, що нічого не знають про інциденти у прикордонних регіонах РФ, написав Бабель.