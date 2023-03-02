Росія та Китай опинилися в ізоляції серед країн G20 щодо питання війни в Україні — Держдеп
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Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Нед Прайс. Він також зауважив, що учасники зустрічі глав МЗС G20, що наразі триває у Нью-Делі, намагатимуться досягнути погодження спільного комюніке.
Речник Держдепу зробив заяву, відповідаючи на питання про те, що на нещодавній зустрічі міністрів фінансів G20 у Бандалорі група не змогла опублікувати спільне комюніке, оскільки Росія та Китай були проти використання у спільній заяві слова «війна».
Переговори про підсумкове комюніке тривають, зауважив міністр. Питання ж безпеки мають наслідки для всіх сфер, які хвилюють країни G20.
«G20 сповнена рішучості домогтися прогресу, вирішувати та протистояти цим загальним викликам, і тією мірою, якою всередині G20 існують розбіжності, це Росія та Китай опинилися в ізоляції», — сказав Прайс.
Представник Держдепу заявив, що слід дочекатися підсумків обговорень цього тижня.
Наразі у Нью-Делі триває зустріч глав МЗС країн G20. Сьогодні мають відбутися основні обговорення у рамках зустрічі міністрів. У центрі уваги має бути війна РФ проти України. Також дипломати обговорять, як війна впливає на решту світу, і з якими труднощами стикаються бідні країни.
Серед інших тем на порядку денному саміту – проблеми глобального економічного зростання, зростання інфляції та цін на енергоносії та продовольство, а також падіння попиту на товари та послуги.
🔻 26 лютого стало відомо, що зустріч G20 завершилася без підписання підсумкової декларації через агресію РФ проти України.
🔻15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі відбувся Саміт G20. Очільники країн Великої двадцятки обговорили війну в Україні та ситуацію у світі.