РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, постраждали 9 цивільних

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Наслідки російського удару по Херсонщині 2 березня 2023 року.

Росіяни обстріляли село Козацьке, куди приїхали волонтери міжнародної організації, повідомили в Херсонській ОВА.

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Під час розвантаження гуманітарної допомоги військові РФ запустили безпілотник, який скинув вибухівку на мирних людей.

«Поранення дістали 9 цивільних, серед них – учень 10 класу. 16-річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна. Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу», — зазначили в ОВА.

Четверо поранених знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їх життя.

🔻 2 березня двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.

🔻 В ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили у п'ятиповерхівку. Загинули 2 людини і ще 6 — зазнали поранень.

🔻 1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень.