РФ завдала 24 авіаудари по позиціях ЗСУ та 3 ракетних удари по Часовому Яру та Запоріжжю

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Наслідки російського удару по будинку у Запоріжжі, 2 березня 2023 року.

У містах пошкоджено житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Крім того росіяни здійснили понад 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі села Уланове на Сумщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Херсонщині РФ проводять уроки «патріотичного» виховання серед місцевих школярів.

«В багатьох школах Херсонської області росіяни ввели обов’язкові так звані "кадетські класи", починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів Російської Федерації», — йдеться у зведені.

Також РФ посилила фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

«Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України», — зазначили у Генштабі.

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Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів росіян.

🔻 2 березня у британській розвідці повідомили, що весняна відлига допоможе ЗСУ під Бахмутом.

🔻 2 березня РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині, постраждали 9 цивільних.

🔻 2 березня двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.

🔻 В ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили у п'ятиповерхівку. Загинули 2 людини і ще 6 — зазнали поранень.

🔻 1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень.