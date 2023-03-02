СБУ блокувала доступ спецслужб РФ до проєктної документації українських АЕС

Загроза енергетиці

Йдеться про проєктно-конструкторську документацію Запорізької та Південноукраїнської АЕС, яка зберігалася у Харківському інституті «Енергопроєкт», повідомляє СБУ.

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В цьому інституті, ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення.

«До початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка у свою чергу пов'язана зі спецслужбами РФ. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України», — зазначили у СБУ, додавши, що контрольний пакет акцій інституту перебуває у держвласності України.

Наразі архівна документація вилучена і на неї судом накладено арешт. Виконавці та замовники цієї оборудки вже встановлені.

Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ознаками шпигунства (ч. 1 ст. 114 ККУ), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами РФ.

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