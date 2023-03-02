РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Також п'ятеро людей – у стані середньої тяжкості. Їм надається медична допомога, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, окрім зруйнованого ракетою пʼятиповерхового будинку у місті постраждали ще 15 багатоповерхівок – в них вибито вікна та пошкоджено балкони.

«Рятувальники ДСНС та фахівці міської аварійно-рятувальної служби продовжують працювати: розбирають завали і демонтують пошкоджені елементи будинку», — додав Куртєв.

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 2 березня: влучили у п'ятиповерхівку.

Через п'ять годин після атаки РФ по п'ятиповерхівці в Запоріжжі з-під завалів врятували дівчину, яка розповіла про своє спасіння в Instagram.

Катерина Мельник повідомила, що провела під завалами будинку п'ять годин разом зі своїм котиком, поки її не почув один з рятувальників.

Катерина Мельник разом з котом під завалами, 2 березня 2023 року. © Катерина Мельник / Instagram

«Рятувальник Павло, ви мій янгол, ви почули та відкопали мене, заспокоювали та вивели. Ви людина з великої букви», – написала вона.

Дівчина також попросила своїх підписників про допомогу у зв'язку із втратою житла.

«Це моя квартира, точніше, все, що від неї залишилося, точніше, нічого не залишилося. Дуже прошу допомогти, хто, як, скільки може. Сьогодні в мене другий день народження», – зазначила Мельник.

🔻 В ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили у п'ятиповерхівку. Загинули 2 людини і ще 6 — зазнали поранень.