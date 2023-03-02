У Греції після зіткнення потягів спалахнули протести

Протести у Греції

Мітинги проходять в Афінах, Лариссі, Салоніках. Між поліцією та мітингувальниками зафіксовані сутички.

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У столиці Греції мітинг почався біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train. Протестувальники кидали каміння та запалювали багаття на вулицях. Пізніше поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів.

Також протести проходять в Салоніках і місті Ларисса, неподалік від якого у ніч на середу сталася катастрофа.

По всій країні оголошено триденну жалобу через катастрофу.

Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що інцидент стався через «трагічну людську помилку».

Розслідування триває. Наразі 59-річному начальнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Однак він заперечує звинувачення, обгрунтовуючи аварію технічною несправністю.

Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що вони неодноразово попереджали протягом багатьох років.

«Біль перетворився на гнів за десятки загиблих і поранених колег і співгромадян. Неповага, яку протягом багатьох років виявляли уряди до грецьких залізниць, призвела до трагічного результату», — йдеться в заяві профспілки працівників.

У ніч на середу, 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Загинули 44 людини, більше 80 постраждали. Пасажирський потяг перевозив понад 300 людей, у тому числі багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.

Міністр транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу, заявивши, що він візьме на себе відповідальність за «тривалі невдачі» влади у налагодженні залізничної системи, яка, за його словами, не підходить для 21-го століття.