«Гепарди» для України

Про відправку Києву нової партії німецьких зенітних самохідних установок та систем протиповітряної оборони канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час виступу в Бундестазі, повідомляє Spiegel.

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«Шольц підтвердив продовження підтримки України постачанням зброї. Нова відправка зенітних танків "Гепард" і систем "Іріс-T" буде найближчими тижнями. Ведеться робота щодо забезпечення України більшими боєприпасами», — зазначили у виданні.

Водночас під час виступу у Бундестазі Шольц заявив депутатам, які виступають проти військової допомоги Україні, що «уряд, яким він керує, ніколи не ухвалює рішення про постачання зброї легковажно».

🔻 14 лютого Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву.

🔻 8 лютого влада Німеччини повідомила, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки «Гепард» та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.

🔻 3 лютого стало відомо, що Уряд Німеччини дозволив поставку танки «Леопард 1» в Україну із промислових запасів. Також чиновники розпочали переговори щодо викупу 15 танків «Гепард» у Катару для відправлення Києву.