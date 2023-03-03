Авіатроща у Броварах: дані з «чорної скриньки» вже у слідства — Шмигаль

АВІАТРОЩА У БРОВАРАХ

«Чорна скринька» з гелікоптера ДСНС, який 18 березня впав у Броварах була знайдена та відправлена у Францію для розшифровки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань», – зазначив Шмигаль під час пресконференції.

Він також додав, що результати слідства будуть відомі найближчим часом.

«Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат», – сказав прем’єр.

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🔻 1 березня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що результати розслідування авіатрощі в Броварах можуть бути через місяць-півтора.

🔻 6 лютого Клименко повідомив, що керівництву МВС заборонили пересуватися гелікоптерами.

🔻20 січня стало відомо, що урядова комісія має місяць на розслідування причин трагедії. Результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота мають бути подані до 18 лютого.

🔻18 січня у МВС пообіцяли якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

Серед основних версій трагедії розглядають наступні:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС.