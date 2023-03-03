В Україні посилять захист енергооб'єктів, щоб убезпечити їх під час атак РФ

Захист від атак РФ

Зокрема, планується убезпечити розподільчі підстанції від російських дронових та ракетних атак, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Протягом весни-літа ми вже розробили відповідні проєкти захисту від бетонних шелтерів, бетонних накриттів, до заглиблення під землю на достатній рівень для того, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу, підстанції. Ми ці роботи проводитимемо впродовж цього року, готуючись до наступного опалювального сезону», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що заходи щодо посилення безпеки проведуть і на електростанціях.

«На багатьох станціях, які генерують електрику і тепло для великих міст, вже є системи протиповітряної і протиракетної оборони, що також дало нам змогу захищати їх протягом цього опалювального сезону», — зазначив прем'єр.

Крім цього, планують захистити і генеруючі установки, які виробляють енергію на електростанціях.

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