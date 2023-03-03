Збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини: СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП)

СПІВПРАЦЯ З РФ

СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, 3 березня 2023 року.

Йдеться про протоієрея одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який за вказівкою ФСБ збирав інформацію про місця базування командних пунктів та складів з артилерійським озброєнням ЗСУ на території регіону, повідомляє СБУ.

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«Для цього він об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів. Розвідувальна інформація потрібна була РФ для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Крім того, настоятель храму збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців», — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні минулого року.

«У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих. Для комунікації з росіянами використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості», — додали у відомстві.

Співробітники СБУ затримали настоятеля храму на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій. Під час обшуків за адресою його проживання та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та проросійську літературу.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом держзради, вчиненної в умовах воєнного стануНаразі слідчі (ч. 2 ст. 111 ККУ). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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