ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

3 березня у Львові пройшла конференція United for Justice, що присвячена відновленню справедливості для України на тлі агресії РФ. Наразі уся Україна зосередила на собі юридичну енергію всієї Європи та інших українських партнерів, повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього відеозвернення.

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На конференцію приїхали представники країн Євросоюзу та європейських інституцій. Зокрема, там був єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту, а також представники Великої Британії та США.

«У Львові сьогодні генеральні прокурори й міністри юстиції різних країн. Президент Латвії, віце-прем’єр уряду Нідерландів, міністр закордонних справ Естонії – активні лобісти справедливості, наші особливі гості, і я провів з ними сьогодні окремі переговори. Ключове питання всіх цих зустрічей і львівської конференції – це відповідальність. Відповідальність Росії та її керівництва – саме персональна – за агресію й терор проти нашої держави та людей», — зазначив Зеленський.

Він також розповів, що під час спільного з президентом Латвії візиту до Львова була підписа двусторання декларація.

«Ми підписали й важливу двосторонню декларацію з латвійським колегою. Декларацію, що закріплює справедливість на політичному рівні. Латвія принципово підтримує повноправну інтеграцію України в Євросоюз і НАТО та захищатиме цю позицію на всіх рівнях», — повідомив президент України.

Зеленський додав, що Україна зараз консолідує максимальну підтримку партнерів для створення спецтрибуналу для РФ та проєкту української резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права.

«Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів», — наголосив президент.

🔻 3 березня президенти України і Латвії Володимир Зеленський і Егілс Левітс прибули з візитом до Львова.

🔻 Також 3 березня Зеленський обговорив з очільниками МЗС Нідерландів та Естонії нові санкції та спецтрибунал для РФ.