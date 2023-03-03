Зеленський обговорив з очільниками МЗС Нідерландів та Естонії нові санкції та спецтрибунал для РФ

Переговори

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, 3 березня 2023 року.

Володимир Зеленський також обговорив притягнення РФ до відповідальності за злочини агресії проти України з генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій.

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«Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямках. Найголовніший – це реальне поле бою, де б'ються наші воїни. Інші напрямки – це дипломатичний та юридичний. Українське суспільство прагне справедливості. Справжня справедливість настане тоді, це коли всі винні у злочинах агресії будуть притягнуті до відповідальності за законом»,— зазначив президент України в Telegram за результом зустрічі з генеральними прокурорами.

Також у розмові з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу Зеленський наголосив на важливості подальшого нарощування санкційного тиску на Росію.

«Подякував Естонії за лідерство у наданні всебічної допомоги, за дієву і, головне, своєчасну підтримку нашої держави у захисті своєї територіальної цілісності та незалежності», — додав президент.

«У розмові з Вопке Гукстрою (міністром закордонних справ Нідерландів — ред.) подякував уряду Нідерландів за рішення щодо створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України. Це важливий крок до створення спеціального трибуналу щодо російської агресії», — зазначив голова держави.

🔻 3 березня президенти України і Латвії Володимир Зеленський і Егілс Левітс прибули з візитом до Львова.

🔻 2 березня Зеленський заявив, що атака РФ по Запоріжжю матиме юридичні та військові наслідки.