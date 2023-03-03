ЗСУ знищили на Донеччині російський винищувач Су-34

СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

Українські захисники збили повітряну ціль РФ в районі Єнакієво, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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«Близько 13.30 зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34», — йдеться у повідомлені.

За даними Повітряних сил, один із пілотів згинув, другий – зазнав поранень.

🔻 3 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що з 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 301 літак РФ, а також 289 гелікоптерів, 3 405 танків, 6 673 бойових броньованих машин, 2 402 артилерійські системи, 247 засобів ППО, 873 крилатих ракети, 484 РСЗВ, 2061 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 кораблів / катерів, 5281 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і ще 230 — спецтехніки.