Катівні на Херсонщині були частиною ретельно продуманого плану Росії — «Мобільна група правосуддя»

Катівні на Херсонщині

Міжнародна група юристів зібрала докази, що російська влада спланувала та безпосередньо фінансувала тортури на Херсонщині, створивши щонайменше 20 катівень для придушення української ідентичності. Напередодні правоохоронці ексгумували в області тіла двох чоловіків, яких, схоже, закатували російські військові.

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Про це пише The Guardian з посиланням на «Мобільну групу правосуддя». Центри керувалися ФСБ, а також російською пенітенціарною службою та місцевими колаборантами, стверджують адвокати. Катівні були призначені для підкорення, перевиховання або вбивства українських громадських активістів, пише видання.

Очільник команди британський адвокат Вейн Джордаш зазначив, що «масові тортури, фінансовані російською державою, не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану» з чіткою метою — знищити українську національну та культурну ідентичність.

Крім того, як з’ясували юристи, серед ув’язнених були не тільки активісти, журналісти, державні службовці чи вчителі, але й випадкові жителі, яких окупанти зупинили на вулиці та звинуватили в нібито проукраїнській позиції через матеріали в телефоні.

Проти ув’язнених — як чоловіків, так і жінок — застосували різні види тортур: побиття, катування електричним струмом, занурення голови у воду. Також їх змушували завчати проросійські гасла, вірші та пісні, пише видання.

За даними юристів, тільки в Херсоні за час окупації зникли безвісти близько 400 людей. Невідомо, скільки з них росіяни вбили, а скільки вивезли до РФ, зазначають адвокати.

Напередодні ввечері в Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що на Херсонщині ексгумували тіла двох чоловіків з ознаками катування.

Загиблі — місцеві мешканці, яких російські військові затримали під час окупації Херсона, свідчать дані слідства. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання, який окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян.

Українські правоохоронці встановили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію їх тіл. При поверховому огляді тіл слідчі виявили ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра, кажуть в прокуратурі.

У грудні 2022 року в Офісі генпрокурора повідомили, що на деокупованих територіях України після відступу росіян знайшли вже 54 місця жорстокого поводження з населенням — катівні.

🔻 27 лютого СБУ повідомляла про затримання очільників катівні, яку РФ облаштувала під час окупації Херсона.

🔻 7 лютого 9 особам, серед яких ексголова СБУ повідомлено про підозру у облаштуванні у Херсоні катівні.