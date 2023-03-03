Німеччина передала ЗСУ дев'ять броньованих мостоукладачів «Бобер»

Постачання зброї та техніки

«Бобер» базується на шасі танку «Леопард 1», а замість башти він споряджений системою зведення мосту, повідомляє посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні.

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«Німеччина надає всебічну підтримку Збройним силам України. Броньований мостоукладач Biber (у перекладі – бобер) – це інженерно-бойова машина, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. Дев`ять таких машин були вже передані українським військовим», — йдеться в повідомленні.

«Бобер» може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох одинадцятиметрових елементів.

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«На відміну від багатьох аналогічних інженерних машин, міст укладається горизонтально, залишаючи контури машини невеликими та непомітними для противника. Завдяки сучасним технологіям цю машину можуть обслуговувати лише два члени екіпажу», — додали у посольстві.

🔻 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що у найближчі тижні Україна отримає чергову партію «Гепардів» та системи «Іріс-T».

🔻 27 лютого посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що Німеччина передасть Україні 18 «Леопардів 2A6» до кінця березня.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про постачання Києву не менше ніж 100 «Леопардів».

🔻 3 лютого стало відомо, що Уряд Німеччини дозволив постачання танків «Леопард 1» в Україну із промислових запасів. Також чиновники розпочали переговори щодо викупу 15 танків «Гепард» у Катару для відправлення Києву.