Німеччина попросила Швейцарію продати їй законсервовані танки «Леопард» 2

Переговори

Ця угода дозволить збільшити військову допомогу ЄС Україні, повідомляє Reuters, покликаючись на інформацію від урядів Швейцарії та Німеччини.

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У виданні зазначають, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус направив лист очільниці Міноборони Швейцарії Віолі Амхерд, у якому запропонував продати частину танків «Леопард» назад німецькому виробнику озброєнь Rheinmetall, що дозволить компанії заповнити прогалини в озброєннях країн-членів Європейського Союзу та НАТО.

Зважаючи на швейцарські законодавство, яке не дозволяє країні відправляти зброю безпосередньо в Україну Пісторіус зауважив, що танки з Швейцарії Києву не передаватимуть.

«Ми гарантуємо, що вони залишаться в Німеччині або у наших партнерів з НАТО та ЄС, щоб закрити прогалини, які виникли через передачу танків «Леопард» 2, і покращити постачання запчастинами загалом», – йдеться у листі.

У відповідь Амхерд зазначила, що можливий продаж частини швейцарських «Леопардів» потребує, щоб ці законсервовані танки були офіційного оголошеними вивединими з експлуатації.

«Зараз у парламенті тривають дискусії з цього приводу», — додала вона.

Раніше Берн заблокував запити Німеччини, Іспанії та Данії на дозвіл реекспорту в Україну боєприпасів швейцарського виробництва, які вони вже закупили.

Втім за інформацією Reuters: «це питання стає все більш суперечливим у Швейцарії, оскільки проукраїнські зміни в громадських і політичних настроях чинять тиск на уряд, щоб скасувати заборону на експорт швейцарської зброї в зони бойових дій».

🔻 10 лютого Швейцарія відхилила запит Іспанії на реекспорт двох зенітних гармат в Україну.

🔻 10 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія не дає згоду на військові поставки для України, що передбачають реекспорт зброї, яку виробляє Берн.

🔻 У грудні Швейцарія відправила в Україні вже другу партію енергетичного обладнання – 80 обігрівачів і генераторів.

🔻 25 січня Федеральна рада Швейцарії запровадила нові санкції проти РФ, аналогічні ухваленим ЄС у рамках дев’ятого пакету.