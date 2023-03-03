Президент України Зеленський перебуває у Львові разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом

Високий візит

Президенти України та Латвії у Львові

Львів – Глави держав та перші леді країн вшанували пам'ять загиблих українських воїнів на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.

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Про візит на Захід України Володимир Зеленський повідомив на офіційному телеграм-каналі.

«Вшанували пам’ять наших полеглих героїв разом з Оленою Зеленською, Президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левіте. Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє», — написав президент України.

Також Зеленський відвідав поранених бійців в одному з львівських госпіталів та вручив їм нагороди.

Відвідання Зеленським госпіталю у Львові © ОП

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Про спільний візит двух президентів до Львова заздалегідь не оголошувалося.