Президент України Зеленський перебуває у Львові разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом
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Львів – Глави держав та перші леді країн вшанували пам'ять загиблих українських воїнів на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.
Про візит на Захід України Володимир Зеленський повідомив на офіційному телеграм-каналі.
«Вшанували пам’ять наших полеглих героїв разом з Оленою Зеленською, Президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левіте. Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє», — написав президент України.
Також Зеленський відвідав поранених бійців в одному з львівських госпіталів та вручив їм нагороди.