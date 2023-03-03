Російський льотчик, який бомбардував Харківщину, ув'язнений на 12 років

Засудження за воєнні злочини

Це — заступник командира частини 6 армії ВПС Росії. У березні минулого року він скинув 8 бомб в районі Харківської телевежі, повідомляють в Офісі Генпрокурора України. Згодом його літак збили, а пілота затримали.

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Пілота збройних сил РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України), пишуть в офісі Генпрокурора.

Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн, йдеться у повідомленні ОГП.

Засуджений проходив службу на посаді заступника командира військової частини 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу збройних сил РФ.

У березні 2022 року він отримав наказ, в якому були визначенні завдання по знищенню цивільних об’єктів у Харкові та на Харківщині повідомляють в Офісі Генпрокурора. Також йому було надано координати цілі – радіотелевізійної передавальної станції Харків.

Станція є цивільним, важливим для суспільства об'єктом, підкреслили у повідомленні.

Льочик здійснив бомбардування РТПС Харків 8 авіаційними бомбами ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг.

За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу експлуатацію. Пошкоджено адміністративну будівлю станції, а також обладнання трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Пошкодження харківської РТПС © ОГП

6 березня 2022 року літак Су-34, який пілотував засуджений, був збитий. Засуджений катапультувався та після приземлення був затриманий військовослужбовцями Національної гвардії України.

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