Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

Росія атакує мирних

Росіяни вбили 33-річного чоловіка, травмовані двоє людей, повідомляють в ОВА.

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Внаслідок обстрілу околиць села Томарине Бериславського району загинув тракторист, йдеться у повідомленні

«33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові. Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими» — повідомляють в ОВА.

Також росіяни знову атакували село Козацьке Каховського району. Двоє осіб дістали поранення, нині медики надають їм необхідну допомогу, пишуть в обласній адміністрації.

2 березня повідомлялося, що під час обстрілу черги людей у Козацькому постраждало 9 осіб, зокрема й 16-річний хлопець. Люди прийшли по гуманітарну домомогу. Того ж дня двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині.

1 березня повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів Херсонщини 5 людей загинули та 7 зазнали поранень.