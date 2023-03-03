Росія загрожує ядерною ескалацією, намагаючись залякати Захід — ISW
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РФ навряд чи вестиме переговори щодо поновлення участі в договорі СНО-3. Росія намагатиметься використати ескалацію для уповільнення військової підтримки України, пишуть експерти Інституту вивчення війни.
ISW нагадує про вчорашню коротку розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова на міністерській зустрічі G20 у Делі.
Зокрема, Блінкен закликав Лаврова скасувати припинення участі у договорі СНО-3 та висловив готовність співпрацювати з Росією у сфері контролю над стратегічними ядерними озброєннями.
Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) — це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією, також відома як New START. Була підписана між РФ та США навесні 2010 року, згодом продовжена до 2026 року.
Договір передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.
Окремо Блінкен закликав Росію припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого американця Пола Вілана, пишуть аналітики.
Проте російська влада навряд чи вестиме змістовні дискусії щодо поновлення участі у договорі СНО-3, пишуть експерти.
«Цілком імовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією та призупинення Росією участі в договорі СНО в надії стримати підтримку України з боку Заходу та уповільнити надання військової допомоги», — зазначає ISW.
Загроза застосування ядерної зброї не зросла, роблять висновок в Інституті вивчення війни. Як і раніше, вкрай малоймовірно, що Москва застосує ядерний потенціал. Погрози ж щодо ескалації РФ продовжує , намагаючись залякати Захід, зауважують експерти.
🔻 28 лютого повідомлялося, що Путін «призупинив» участь Росії в ключовому ядерному договорі із США.