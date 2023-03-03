Росія загрожує ядерною ескалацією, намагаючись залякати Захід — ISW

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) — це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією, також відома як New START. Була підписана між РФ та США навесні 2010 року, згодом продовжена до 2026 року.

Договір передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.