РФ здійснила понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі України

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Також військові РФ завдали 30 авіаційних та 6 ракетних ударів по території України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. А також не полишає спроб оточити місто Бахмут.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону та намагаються покращити тактичне положення для відновлення наступу.

Протягом доби РФ обстріляла з артилерії заголом 15 населених пунктів Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а також міста Херсон та Очаків. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

«На Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви. У населених пунктах Сватівського району росіяни позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші», — йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Також українські захисники збили рсійський літак Су-34 та БпЛА типу «ZALA».

Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження РФ, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ росіян.

🔻 3 лютого британська розвідка повідомила, що РФ, ймовірно, не зможе використати нові військові розробки проти України.

🔻 3 лютого секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок атаки РФ 2 лютого по будинку в Запоріжжі загинули п'ять людей.

🔻 3 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові відбили 85 атак противника на 5 напрямках.